https://fr.sputniknews.africa/20240327/senegal-bassirou-diomaye-faye-remporte-la-presidentielle-selon-les-resultats-officiels-provisoires-1065800801.html

Sénégal: Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle, selon les résultats officiels provisoires

Sénégal: Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle, selon les résultats officiels provisoires

Sputnik Afrique

L'homme obtient un total de 54,28% des voix à l'issue du premier tour du scrutin, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba (35,79%). 27.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-27T20:22+0100

2024-03-27T20:22+0100

2024-03-27T20:32+0100

sénégal

ousmane sonko

bassirou diomaye faye

amadou ba

élection présidentielle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/19/1065765426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d539f8d38d3f1946d766678735d74973.jpg

Désigné comme remplaçant d'Ousmane Sonko, écarté de la course électorale par le Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye se présentait comme "candidat du changement de système" et partisan d’un "panafricanisme de gauche".Parmi ses propositions, la sortie du franc CFA et la suspension de l’accord de pêche avec l’UE, mais aussi la réduction des pouvoirs du Président de la République.Ancien inspecteur des impôts, il devrait devenir le plus jeune chef de l'État sénégalais.

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, ousmane sonko, bassirou diomaye faye, amadou ba, élection présidentielle