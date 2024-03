https://fr.sputniknews.africa/20240327/le-nigeria-construira-un-nouveau-terminal-maritime-dexportation-pour-les-engrais--1065789526.html

Le Nigeria construira un nouveau terminal maritime d'exportation pour les engrais

Le Nigeria construira un nouveau terminal maritime d'exportation pour les engrais

Sputnik Afrique

En outre, le plus grand fabricant d'engrais d'Afrique subsaharienne, Indorama, envisage aussi d'augmenter sa production d'engrais, écrit le magazine World... 27.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-27T11:15+0100

2024-03-27T11:15+0100

2024-03-27T11:15+0100

nigeria

engrais

afrique subsaharienne

usine

terminal

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/09/1065462657_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_795df498ad84d06b9b13575cbc1acea2.jpg

L’usine prévoit de produire 1,4 millions de tonnes d’engrais à base d’urée par an. Les produits seront ensuite vendus localement et aussi exportés vers les pays voisins comme le Bénin et le Ghana, ainsi qu’en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni et en Inde. Ce projet s’inscrit dans le volet de financement britannique de 1,25 milliard de dollars, destiné à cette entreprise nigériane.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, engrais, afrique subsaharienne, usine, terminal, exportations