Le forum Atomexpo "est vraiment bénéfique pour nous, les Africains"

C'est ce qu"a déclaré à Sputnik Afrique le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines du Burundi en marge de l’événement. 27.03.2024, Sputnik Afrique

En effet, plus de 733 millions de personnes, dont plus de 640 millions en Afrique, n'ont pas aujourd'hui accès à l'énergie, a expliqué Ibrahim Uwizeye.Atomexpo "nous a montré que demain l’énergie nucléaire va révolutionner le monde entier". En plus de cela, le forum fait comprendre que "nous devons effectivement travailler avec les gens pour avoir des énergies nucléaires comme la Russie et d'autres pays".

