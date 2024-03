https://fr.sputniknews.africa/20240327/lattaque-terroriste-du-crocus-fait-partie-de-la-guerre-hybride-contre-la-russie-estime-un-expert-1065791520.html

L'attaque terroriste du Crocus fait partie de la guerre hybride contre la Russie, estime un expert

L'attaque terroriste du Crocus fait partie de la guerre hybride contre la Russie, estime un expert

27.03.2024

L'attentat du Crocus City fait partie des pires manifestations de la guerre hybride menée contre la Russie, a déclaré à Sputnik Jasem Muhammad, directeur du...

Jasem Muhammad qualifie de "peu professionnelles" et "infondées" les déclarations de Washington en réaction à l'attentat. "Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire des déclarations justifiant le régime de Kiev?", s'interroge M.Muhammad. Il met en avant le fait que l'attaque a eu lieu juste après la présidentielle en Russie et alors que Kiev, confronté à une baisse de l'aide occidentale, cumule des échecs sur le front. D'autre part, le fait que Daech* vise la Russie et non les pays d'Otan interpelle également l'expert. "Bien sûr, il y a ceux qui profitent de cette situation. L'enquête établira tous les faits, mais il ne fait aucun doute que l'ensemble de l'Occident collectif profite de ce qui se passe", insiste-t-il. *Organisation terroriste interdite en Russie

