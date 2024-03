https://fr.sputniknews.africa/20240326/lor-du-mali-doit-etre-raffine-au-mali-un-ministre-sur-le-projet-de-raffinerie-avec-la-russie-1065781906.html

"L'or du Mali doit être raffiné au Mali": un ministre sur le projet de raffinerie avec la Russie

"L'or du Mali doit être raffiné au Mali": un ministre sur le projet de raffinerie avec la Russie

Sputnik Afrique

Pour traiter les minéraux extraits de ses sols, le pays africain a décidé de construire une usine d'affinage de l'or, explique à Sputnik Afrique le ministre... 26.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-26T15:00+0100

2024-03-26T15:00+0100

2024-03-26T16:16+0100

mali

afrique subsaharienne

or

raffinerie

russie

partenariat

opinion

atomexpo

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1a/1065780069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e0f5d295057d7b6079cdf2d42121e360.jpg

Dans cet objectif, une délégation s'est rendue dans la ville russe de Krasnoïarsk, en Sibérie, et a visité l'entreprise Krastsvetmet, développe le Pr Amadou Keita. Sur place, elle a suivi le processus d'affinage avant de constater qu'il répondait aux besoins du pays. Et de préciser: "Ce partenariat va nous permettre de bénéficier d'abord de la technologie et des équipements de Krastsvetmet, donc d'avoir les dispositifs industriels nécessaires pour affiner l'or produit au Mali et pourquoi pas dans la sous-région."

mali

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, afrique subsaharienne, or, raffinerie, russie, partenariat, opinion, atomexpo