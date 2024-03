Une frappe groupée a été menée avec des armes de haute précision et des drones contre des centres de décision, des installations du SBU et des entreprises... 26.03.2024, Sputnik Afrique

L'armée russe a frappé des centres de décisions du Service ukrainien de sécurité

Une frappe groupée a été menée avec des armes de haute précision et des drones contre des centres de décision, des installations du SBU et des entreprises militaires ukrainiennes, annonce le ministère russe de la Défense. Les bases de déploiement des formations nationalistes ukrainiennes et des mercenaires étrangers ont également été visés.