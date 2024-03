https://fr.sputniknews.africa/20240326/le-geant-geologique-russe-pourrait-aider-a-analyser-le-potentiel-des-gisements-au-burkina-1065773051.html

Le géant géologique russe pourrait aider à analyser le potentiel des gisements au Burkina

"La contribution de la société ROSGEOLOGIYA peut être utile dans une meilleure définition du potentiel de ces minéraux", a avancé auprès de Sputnik le ministre...

Selon Yacouba Zabré Gouba, le Burkina a déjà entamé des travaux de recherches géologiques et minières, épaulé par divers partenaires.En plus de cela, ce partenariat pourrait "permettre de mettre en évidence des ressources en eau dans des zones arides à rares eaux de surface", a ajouté le ministre.Protection des entreprises minières au BurkinaLe pays s'occupe également activement de la protection des entreprises impliquées dans le secteur minier et le domaine des ressources minérales. Cela concerne en particulier une entreprise russe d'extraction d'or, implantée dans le pays depuis près d’une dizaine d’années. Exploitant des gisements aurifères au Burkina, l’entreprise russe NORDGOLD est bel et bien protégée par les forces de sécuritéElle "poursuit ses travaux avec l’accompagnement du Gouvernement à travers la sécurisation des lieux aux moyens par des forces de sécurité", souligne Yacouba Zabré Gouba. "En effet, pour assurer une extraction sécurisée des mines, l’Etat n’hésite pas à construire des détachements ou des bases militaires au sein de ces mines avec la contribution des sociétés exploitantes", indiquie le ministre . Il rappelle également que certains projets de cette société russe "ont abouti à la découverte de gites importants". Actuellement, NORDGOLD "a pour ambition de procéder à leur exploitation".

