Le Burkina et Rosatom ont signé une feuille de route pour la coopération dans le nucléaire civil

"La feuille de route a un certain nombre de volets. Il s'agira d'aller d'abord vers le volet formation, le volet opinion publique et le volet infrastructure", explique à Sputnik Afrique le ministre burkinabè de l’Énergie, des mines et des carrières, en marge du forum nucléaire Atomexpo-2024, à Sirius, dans le sud de la Russie.