La Russie et le Zimbabwe entendent élargir la coopération dans le domaine de la santé

L'éducation médicale, l'aide d'urgence et la production de médicaments ont été à l'ordre du jour de la réunion du ministre zimbabwéen de la Santé, Douglas... 26.03.2024, Sputnik Afrique

Parmi les priorités, l'assistance à la formation du personnel médical zimbabwéen. Plus de 100 étudiants ont déjà intégré des établissements russes, et ce n'est que le début, a fait valoir le ministère russe. En outre, la délégation du pays africain s'est rendue dans un centre russe de recherche médicale. Sur place, elle a pu observer les équipements pour le diagnostic et le bilan de santé itinérants, ainsi qu'un complexe de laboratoires mobiles pour l'analyse rapide de médicaments.

