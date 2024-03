https://fr.sputniknews.africa/20240325/nucleaire-civil-le-mali-et-rosatom-signent-une-feuille-de-route-1065766751.html

Nucléaire civil: le Mali et Rosatom signent une feuille de route

La signature a eu lieu dans le cadre du forum d'industrie nucléaire Atomexpo-2024, à Sirius, dans le sud de la Russie. 25.03.2024, Sputnik Afrique

Le document a été signé par le directeur de Rosatom, Alexeï Likhachev, et la ministre malienne de l'Énergie et de l'Eau Bintou Camara.Organisé à Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire, le forum Atomexpo-2024 rassemble des émissaires de 75 pays, soit 4.500 personnes au total.Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l'Irak y participent pour la première fois cette année.

