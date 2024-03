https://fr.sputniknews.africa/20240325/moscou-pointe-du-doigt-la-decision-des-usa-daugmenter-la-superficie-de-leur-plateau-continental-1065766332.html

Moscou pointe du doigt la décision des USA d'augmenter la superficie de leur plateau continental

En décembre dernier, les États-Unis ont repoussé de 200 milles nautiques le rebord externe de leur plateau continental dans sept zones océaniques, à savoir en... 25.03.2024, Sputnik Afrique

Le ministère russe des Affaires étrangères a signalé que les USA "tent[ai]ent d'acquérir des zones de plateau supplémentaires pour leur propre usage" et ne respectaient pas les règles et les procédures du droit international. Washington n'a pas ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui lui permettrait de revendiquer des droits supplémentaires sur les territoires situés en dehors de leur zone économique exclusive. Selon les autorités américaines, la révision ne crée pas de différends territoriaux avec la Russie, mais nécessite un règlement avec le Canada et le Japon. D'après les évaluations du service géologique US, au-delà du cercle arctique se trouvent d'importantes réserves de pétrole, de gaz et de minerais essentiels.

