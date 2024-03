https://fr.sputniknews.africa/20240325/le-plus-grand-forum-international-sur-lenergie-nucleaire-atomexpo-2024-dans-le-sud-de-la-russie-1065758920.html

Le plus grand forum international sur l'énergie nucléaire "Atomexpo-2024" dans le sud de la Russie

Le géant russe Rosatom, leader mondial reconnu dans le domaine de la technologie nucléaire, accueille les partenaires qui viennent au forum. 25.03.2024, Sputnik Afrique

L'événement durera du 25 au 26 mars. Il réunira de hauts responsables du Mali et du Burkina Faso ainsi que le PDG de l’entreprise Rwanda Atomic Energy Board. Les représentants d’autres États à travers le monde y sont aussi attendus, dont le chef de la diplomatie hongroise🇭🇺 Peter Szijjártó. Le forum se tient en Russie depuis 2009. Y participent des dirigeants d'entreprises clés de l'industrie nucléaire mondiale, des agences gouvernementales, des organisations internationales et publiques, de même que des experts de premier plan. Plus de 49.000 délégués et invités de 89 pays ont visité le forum depuis la date de sa formation, plus de 55.000 accords ont été signés pour une valeur totale de plus de 63 milliards de dollars.

