Le Nigeria ouvre une affaire pénale contre la plateforme de cryptomonnaies Binance

Le Nigeria ouvre une affaire pénale contre la plateforme de cryptomonnaies Binance

Le service fédéral des Impôts lui reproche une fraude fiscale répartie en quatre chefs d'accusation: le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le...

En plus de la société, deux employés de la plateforme sont également visés. Ils ont été interpellés et se trouvent dans un bâtiment sécurisé à Abuja. La direction de Binance a fait savoir qu'elle était en contact avec les autorités locales pour trouver une solution. Le 5 mars, Binance a annoncé l'arrêt de tout service utilisant la monnaie nigériane, le naira. Inquiet de l'impact des échanges en crypto-monnaies sur la devise nationale et l'économie du pays, le gouvernement a bloqué le mois dernier l'accès à plusieurs plateformes, dont Binance.

