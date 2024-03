https://fr.sputniknews.africa/20240325/la-joaillerie-europeenne-au-bord-du-gouffre-a-cause-des-sanctions-contre-les-diamants-russes-1065771956.html

La joaillerie européenne au bord du gouffre à cause des sanctions contre les diamants russes

La joaillerie européenne au bord du gouffre à cause des sanctions contre les diamants russes

La décision d'envoyer tous les diamants à Anvers pour vérifier leur traçabilité entraîne des retards et des frais supplémentaires. De plus, les fonctionnaires demandent tout un tas de documents confirmant l'origine de chaque lot. Une source a même confié au journal britannique qu'une dizaine d'entreprises envisageaient de déménager à Dubaï. Or, les États-Unis et le Royaume Uni ne suivent pas ce schéma et autorisent les commerçants à certifier eux-mêmes le pays d'origine. L'interdiction de l'importation directe de diamants russes est effective depuis le 1er janvier 2024. À partir du 1er mars, est entrée en vigueur l'interdiction promulguée par l'UE et le G7 d'importer des diamants russes transformés dans des pays tiers.

