Attentat au Crocus: une "attaque ennemie du bloc occidental", selon un analyste burkinabè

La barbarie a frappé la région de Moscou le 22 mars. Des terroristes ont pris pour cible le Crocus City Hall où allait se tenir un concert d’un groupe de rock... 25.03.2024, Sputnik Afrique

Attentat au Crocus: une «attaque ennemie du bloc occidental», selon un analyste burkinabè Sputnik Afrique La barbarie a frappé la région de Moscou le 22 mars. Des terroristes ont pris pour cible le Crocus City Hall où allait se tenir un concert d’un groupe de rock russe. Au micro de Sputnik Afrique, un analyste politique burkinabè se penche sur les objectifs et les organisateurs de cet attentat.

"La direction prise par les terroristes n'est pas anodine, elle est révélatrice des sponsors éventuels qui ont été derrière cet acte barbare. Se diriger vers l'Ukraine montre clairement que c'est une attaque ennemie du bloc occidental, de la coalition internationale occidentale", souligne Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabè.Retrouvez également dans ce numéro:- Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois, Aly Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Abdoulaye Diallo, président-fondateur du Réseau des communicateurs, chargé de communication du Collectif pour la refondation du Mali, Sylvain Takoué, écrivain ivoirien, sur l’attentat terroriste au Crocus City Hall.- Cyril Gauchet, élu français sanctionné pour avoir participé à l’élection présidentielle russe en tant qu’observateur.- Bouréma Kansaye, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali, François Havyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du Burundi, et Sékou Traoré, vice ministre guinéen de l’Education, sur le forum Dialogue Russie-Afrique sur l’enseignement supérieur dans un monde changeant, organisé à Moscou.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:- Le forum international sur l’énergie nucléaire Atomexpo a ouvert ses portes dans le sud de la Russie.- Le dépouillement des bulletins de l’élection présidentielle sénégalaise est en cours.- Emmanuel Macron qui parle d’envoi de troupes en Ukraine pour plaire aux États-Unis, selon Sergueï Lavrov.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !*Organisation terroriste interdite en RussieVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

