Quelles sont les attaques les plus meurtrières dans l'histoire de la Russie moderne?

Sputnik Afrique se penche sur les attaques qui ont visé la Russie au cours des dernières décennies et dont le bilan a été particulièrement lourd.

Attentat de Beslan, 2004 Le 1er septembre, 32 terroristes ont pris plus de 1.128 otages: des élèves, leurs parents et des enseignants. Les terroristes les ont retenus pendant trois jours dans l'école piégée. Cette prise d'otages a fait 334 morts, dont 186 mineurs et 10 combattants des forces spéciales. Crash de l'Airbus A321, 2015 Le vol Metrojet 9268 2015 reliant Charm el-Cheikh (Égypte) à Saint-Pétersbourg (Russie), a explosé en vol au-dessus de la péninsule du Sinaï. Cette attaque revendiquée par Daech* a coûté la vie aux 224 personnes à bord. Prise d'otages au théâtre Doubrovka à Moscou, 2002 Entre le 23 et le 26 octobre 2002, 40 terroristes ont pris en otage 912 spectateurs de la comédie musicale "Nord-Ost". Les assaillants exigeaient le départ des forces russes de Tchétchénie et après de nombreuses tentatives de négociation, les forces de l'ordre ont lancé l'assaut. Le bilan de cette attaque terroriste s'élève à 130 victimes. Prise d'otages à l'hôpital de Boudionnovsk, 1995 Le 14 juin 1995, un groupe de combattants tchétchènes dirigés par Chamil Bassaïev a enlevé 1.586 habitants de la ville de Boudionnovsk, dans le sud de la Russie et les a retenus dans le bâtiment de l'hôpital. Trois jours après la tentative d'assaut du bâtiment par les troupes fédérales, les négociations ont commencé, après quoi les assaillants, ainsi que certains otages, ont été autorisés à quitter la ville. Au total, 129 personnes ont été tuées et 317 blessées durant l'attaque terroriste. La série d'explosions d'immeubles d'habitation, 1999 La série d'attentats a fait au moins 341 morts, selon les autorités. La fusillade de vendredi soir dans la salle de concert Crocus City Hall, près de Moscou s'ajoute à cette liste. Suivie d'un incendie, cette attaque a déjà fait plus de 130 victimes, et le bilan pourrait s'alourdir encore. *Organisation terroriste interdite en Russie et dans de nombreux autres États.

