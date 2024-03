https://fr.sputniknews.africa/20240324/lotan-ne-lavera-jamais-la-honte-des-crimes-de-guerre-assure-moscou--1065754869.html

L'Otan "ne lavera jamais la honte des crimes de guerre", assure Moscou

L'Otan "ne lavera jamais la honte des crimes de guerre", assure Moscou

C'est à l'occasion de la 25e anniversaire des bombardements de la Yougoslavie que le ministère russe des Affaires étrangères est revenu sur ces événements

En 78 jours d'agression, 14.000 bombes et plus de 2.000 missiles ont été utilisés contre la Yougoslavie, sous un "faux" motif de protéger les droits des Albanais du Kosovo, rappelle la diplomatie russe, ajoutant que ce crime était resté impuni. De plus, aucun apaisement de la situation n'est en vue car "le règlement de la question du Kosovo est dans l'impasse, la situation sur le terrain menace à tout moment de dégénérer en conflit armé", ajoute l'instance. Elle souligne qu'en plus de constituer une page tragique pour le peuple serbe, "avec des milliers de vies détruites et une dignité nationale bafouée", les bombardements de 1999 ont été "un coup dur" porté au droit international.

