L'Occident serait derrière l'attaque terroriste au Crocus, selon un analyste politique burkinabè

"Celui qui est intéressé par ces attentats funestes et extrêmement graves, c'est naturellement le bloc occidental", a estimé Bayala Lianhoué Imhotep. 24.03.2024

2024-03-24T12:30+0100

2024-03-24T12:30+0100

2024-03-24T12:37+0100

attentat

russie

moscou

terrorisme

burkina faso

opinion

Il rappelle que c’est l’Occident qui fournit à l'Ukraine des armements et des mercenaires.Dans ce sens, "la direction prise par les terroristes est révélatrice des sponsors éventuels qui ont été derrière cet acte", poursuit-il. "Se diriger vers l'Ukraine montre clairement que c'est une attaque ennemie de la coalition internationale occidentale."Quant à une éventuelle implication de Daech*, "on peut clairement s'interroger sur le fait qu'ils ne servent pas des causes occidentales", a émis l'expert. "Je crois clairement que c'est juste une sorte de vernis qu'on essaie de mettre sur la responsabilité occidentale dans cette boucherie et Daech* joue le dindon de la farce au bénéfice de déculpabiliser l'Occident et l'Otan".Bayala Imhotep a présenté ses "condoléances les plus profondes et les plus attristées au peuple frère de Russie". Le Sahel et le Burkina Faso également témoignent cette solidarité, selon lui.

