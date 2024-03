https://fr.sputniknews.africa/20240324/le-president-de-la-republique-centrafricaine-a-adresse-un-message-de-condoleances-a-vladimir-1065743696.html

Le Président de la République centrafricaine a adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine

Le Président de la République centrafricaine a adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine

Le dirigeant centrafricain a fermement condamné cet "acte terroriste lâche dirigé contre un peuple épris de paix". 24.03.2024, Sputnik Afrique

Le Président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a adressé un message de condoléances au Président russe suite à l'attentat terroriste au Crocus City Hall le 22 mars."Devant ce crime monstrueux que rien ne saurait justifier, je viens, en mon nom propre et à celui du Peuple et du Gouvernement centrafricains, apporter notre témoignane de solidarité et de compassion et saisir cette circonstance d'épreuve pour adresser à Votre Excellence, au Gouvernement, au Peuple de la Fédération de Russie, aux victimes et à leurs familles, l'expression émue de nos condoléances attristées ainsi que nos voeux sincères de prompt rétablissement aux blessés".Auparavant, la Défense du pays s'est aussi exprimée. "La RCA ne peux que condamner cette attaque terroriste. Il faut que ça soit sévèrement sanctionnée. Mon souhait c’est que la Russie punisse sévèrement les auteurs de cette attaque ignoble et que notre relation avec la Russie doit aller de l’avant", affirme le ministre Claude Remeaux Bireau.

