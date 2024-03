https://fr.sputniknews.africa/20240324/attaque-terroriste-pres-de-moscou-reactions-en-afrique-1065732983.html

Attaque terroriste près de Moscou: des ambassades russes en Afrique reçoivent des condoléances

Attaque terroriste près de Moscou: des ambassades russes en Afrique reçoivent des condoléances

Sputnik Afrique

Des Africains continuent d'exprimer leurs condoléances après l'attaque terroriste perpétrée à proximité de Moscou le 22 mars. 24.03.2024, Sputnik Afrique

Burkina FasoDepuis hier soir, des Burkinabè et des Russes apportent des fleurs et des bougies à l'ambassade de Russie à Ouagadougou en signe de deuil. Des membres d'ONG locales ont exprimé leurs profondes condoléances aux diplomates.Côte d'IvoireLe drapeau national a été mis en berne sur le bâtiment de l'ambassade en signe de deuil. L'ambassadeur continue de recevoir des messages de soutien de diplomates ivoiriens, d'hommes politiques, de scientifiques, d'entrepreneurs et d'étudiants, mais aussi d'ambassadeurs étrangers accrédités à Abidjan.SeychellesEn signe de deuil pour les victimes, l'ambassade russe aux Seychelles a également mis en berne le drapeau national. Les messages de condoléances affluent. L'un des premiers à avoir exprimé son soutien a été le chef de la diplomatie seychelloise Sylvestre Radegonde.Guinée et Sierra LeoneLe personnel de l'ambassade de Russie en Guinée et en Sierra Leone pleure avec les proches des victimes. Des habitants de Conakry et des Russes apportent des fleurs à la mission diplomatique.

