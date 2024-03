https://fr.sputniknews.africa/20240323/poutine-sexprime-sur-lattentat-de-crocus-city-hall-1065699024.html

Poutine s'exprime sur l'attentat du Crocus City Hall

Le Président russe s'adresse à ses concitoyens suite à l'attaque terroriste dans la salle de concert Crocus City Hall de Moscou. 23.03.2024, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine s'adresse à ses concitoyens suite à l'attaque terroriste dans la salle de concert Crocus City Hall de Moscou, qui a fait plusieurs dizaines de morts et de blessés.Le FSB a rapporté le 22 mars au soir qu'une fusillade et un incendie avaient eu lieu dans la salle de concert Crocus City Hall de Moscou. Selon le Comité d'enquête de Russie, au moins 133 personnes ont été tuées. Le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko a déclaré que 115 personnes avaient été hospitalisées, dont cinq enfants. Soixante adultes et un enfant sont dans un état grave. Le Comité d'enquête a ouvert une procédure pénale concernant l'attaque terroriste.

