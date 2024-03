https://fr.sputniknews.africa/20240323/points-cles-de-la-declaration-du-comite-denquete-sur-lattentat-au-crocus-1065704229.html

Points clés de la déclaration du Comité d'enquête sur l'attentat au Crocus

Points clés de la déclaration du Comité d'enquête sur l'attentat au Crocus

Le nombre de morts s'élève à 93, a rapporté le Comité d'enquête. 23.03.2024, Sputnik Afrique

▪️ Les suspects qui ont commis l'attaque terroriste au Crocus ont été arrêtés près de la frontière avec l'Ukraine, a souligné le Comité d'enquête.▪️ Une équipe composée d'enquêteurs, de criminologues et d'experts du Comité d'enquête russe continue de travailler sur les lieux conformément au plan détaillé d'enquête.▪️ L'inspection des locaux de la salle de concert et la saisie de preuves se poursuivent. Les secours déblayent les décombres. Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance sont étudiés. L’audition des témoins a commencé.▪️ Le nombre de morts va encore s’alourdir.▪️Selon les données préliminaires, les causes du décès étaient des blessures par balles et des intoxications par des produits de combustion.▪️Les résultats préliminaires de l'inspection des locaux de la salle de concert indiquent que les terroristes ont utilisé des fusils d'assaut, qui ont été laissés sur place avec des munitions.▪️ Sur la base de ces preuves, des examens balistiques et d’empreintes digitales sont actuellement effectués.▪️ Il a également été établi que les terroristes ont utilisé un liquide inflammable pour incendier les locaux de la salle de concert, où se trouvaient des spectateurs.

