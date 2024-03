Le Burkina Faso "exprime sa compassion et ses sincères condoléances à l’ensemble du peuple russe"

"Le Burkina a appris avec consternation l’attaque lâche et barbare perpétrée ce 22 mars 2024, dans une salle de spectacle à Moscou, en Russie. Le Gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et inhumain qui a coûté la vie à d’innocents citoyens et blessé de nombreux autres."