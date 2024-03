https://fr.sputniknews.africa/20240323/attentat-du-crocus-city-hall-voici-pourquoi-la-russie-est-visee-selon-un-entrepreneur-senegalais-1065727967.html

Attentat du Crocus City Hall: voici pourquoi la Russie est visée, selon un entrepreneur sénégalais

Attentat du Crocus City Hall: voici pourquoi la Russie est visée, selon un entrepreneur sénégalais

La lumière doit être faite sur l'attentat du Crocus City Hall, qui frappe aussi la Russie en tant que promotrice d'un nouveau modèle multipolaire, plus... 23.03.2024, Sputnik Afrique

Quels que soient les commanditaires de l'attentat du Crocus City Hall, ils sont les ennemis des idéaux de paix et de développement avancés par la Russie, en particulier à l'égard du Sud global, a déclaré ce 23 mars à Sputnik Afrique Malick Niang, chef d'entreprise sénégalais.Il serait "extrêmement grave et condamnable" que les terroristes aient bénéficié d'un soutien en Ukraine, ajoute-t-il.Alors que certaines pistes semblent mener vers une action de Daech*, Malick Niang indique que des zones d'ombre planent pour l'heure sur les faits.Attentat du Crocus City HallLe 22 mars au soir, le Service fédéral russe de sécurité (FSB) a annoncé qu'une fusillade et un incendie avaient eu lieu avant un concert au Crocus City Hall de Moscou. Selon le Comité d'enquête de Russie, 133 personnes y ont été tuées dont des enfants.Le FSB a interpellé 11 personnes qui seraient impliquées dans l'attaque, y compris quatre terroristes qui ont participé à la fusillade. Ces personnes se dirigeaient vers la frontière ukrainienne.Vladimir Poutine s'est adressé à la Nation ce 23 mars. Il a décrété un jour de deuil national en Russie, le 24 mars.* Organisation terroriste interdite en Russie

