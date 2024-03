Attaque au Crocus: l’essentiel des déclarations de Poutine

️Ce qui s'est passé au Crocus City Hall est une attaque terroriste "sanglante et barbare";

On compte des dizaines de victimes civiles et innocentes;

Il est évident que nous faisons face à un massacre de masse de civils planifié; ▪️ "Le châtiment et l'oubli", voici ce qui attend les terroristes;

Les forces de l’ordre feront tout pour établir les détails. Tous les auteurs, organisateurs et commanditaires de l'attaque seront punis;

"La Russie a traversé plus d'une fois les épreuves les plus difficiles, parfois insupportables, mais elle en est sortie encore plus forte";