L'Alliance atlantique est prête à entrer en conflit avec la Russie, a déclaré Rob Bauer, chef du Comité militaire de l'Otan.

L’Otan est prêt à la confrontation avec Moscou, a affirmé l’amiral Rob Bauer, chef du Comité militaire de l'Alliance, dans un entretien avec Armyinform, agence d'information de la Défense ukrainienne.L'Otan se prépare à une confrontation depuis que la Crimée est revenue dans le giron russe en 2014, a-t-il ajouté.Les positions de l'Alliance sur le flanc oriental ont été "considérablement modifiées et renforcées", depuis plusieurs années, a encore admis Rob Bauer. Le plan d'action "Réactivité" a été mis en place dans les pays baltes dès 2016 et s'est depuis étendu à la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie, a-t-il rappelé.La Russie a déploré à de nombreuses reprises l'expansion de l'Otan vers l'Est. Au sortir de la Guerre froide, les Occidentaux avaient pourtant promis que l'Alliance ne s'étendrait pas jusqu'aux frontières de la Russie, comme l'ont admis plusieurs diplomates de l'époque, tel Henry Kissinger.

