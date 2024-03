https://fr.sputniknews.africa/20240322/lessentiel-sur-les-recentes-frappes-du-territoire-ukrainien-1065678473.html

L'essentiel sur les récentes frappes du territoire ukrainien

Depuis hier soir les forces aérospatiales russes ont augmenté leurs bombardements des cibles militaro-industrielles et énergétiques ukrainiennes. 22.03.2024, Sputnik Afrique

▪️ L'alarme aérienne a été déclenchée dans une grande partie du pays pendant presque toute la nuit, avec des frappes contre des installations de nombreuses villes.▪️ L'une des attaques les plus importantes a visé des installations à Kharkov: une usine de chars et deux centrales thermiques ont été touchées. La ville aurait été privée d'électricité.▪️ Deux explosions ont retenti à la centrale hydroélectrique du Dniepr à Zaporojié. Le barrage lui-même n'a pas été endommagé.▪️ Kirovograd a été partiellement privée de lumière. Des coupures d'urgence ont eu lieu à Odessa et dans la région de Dniepropetrovsk.▪️ Un certain nombre de centrales thermiques ukrainiennes ont été touchées et leurs équipements ont été gravement endommagés par les explosions.▪️ La compagnie ferroviaire d'Ukraine signale des perturbations du trafic dans la région de Kharkov, avec le passage temporaire à des locomotives diesel.▪️ Le système énergétique du pays a subi la plus grande attaque "jamais vue".

