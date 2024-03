https://fr.sputniknews.africa/20240322/les-pirates-somaliens-de-nouveau-actifs-dans-la-region-de-la-corne-de-lafrique-1065674870.html

Les pirates somaliens de nouveau actifs dans la région de la Corne de l'Afrique

Depuis novembre dernier, les pirates ont tenté à 20 reprises de détourner des navires dans les eaux internationales au large des côtes somaliennes, relate... 22.03.2024, Sputnik Afrique

somalie

afrique subsaharienne

corne de l'afrique

On avait à peine entendu parler d'eux au cours des dix dernières années mais ils sont revenus.En conséquence, les paiements d'assurance pour les navires voyageant près de la Corne de l'Afrique et les prix des gardes de sécurité armés ont augmenté ces derniers mois.Bien que la menace ne soit pas aussi grave qu'entre 2008 et 2014, les responsables régionaux et les sources industrielles craignent que le problème ne s'aggrave.De leur côté, les armateurs prennent des mesures pour renforcer la sécurité des navires et la capacité des équipages à contrer les pirates.

somalie, afrique subsaharienne, corne de l'afrique