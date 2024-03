En une semaine, les forces russes ont libéré les localités d'Orlovka et Tonenkoïé, en frappant les effectifs et équipements de plusieurs brigades ukrainiennes... 22.03.2024, Sputnik Afrique

En une semaine, les forces russes ont libéré les localités d'Orlovka et Tonenkoïé, en frappant les effectifs et équipements de plusieurs brigades ukrainiennes, rapporte le ministère russe de la Défense. Toutes les tentatives d’incursions ukrainiennes dans les régions frontalières russes de Belgorod et de Koursk ont été repoussées.