Les États-Unis se livrent à une "guerre psychologique" contre la Russie

"Les États-Unis et d’autres pays occidentaux rêvent de détruire la Russie", affirme Sadki Zaher Osman, expert des relations entre la Russie et l'Europe... 22.03.2024, Sputnik Afrique

Sadki Zaher Osman réagit à une publication d’un conseiller du ministre russe de la Défense, décrivant "un théâtre de guerre psychologique" façonné par les États-Unis."Les États-Unis et d’autres pays occidentaux rêvent de détruire la Russie", affirme l'expert.Les pays occidentaux "ont interdit et continuent d'interdire tout ce qui est lié à la culture russe, à l'orthodoxie et aux valeurs du peuple russe", considère-t-il.Pourtant, les autorités russes ont pris "des mesures de sécurité appropriées" afin "d'empêcher la pénétration de l'Occident collectif en Russie et la distorsion des valeurs traditionnelles qui guident la société russe aujourd'hui".

