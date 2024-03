L'attentat qui a fait au moins 40 morts et plus de 100 blessés ce 22 mars dans la salle de concert Crocus City Hall de Moscou a été préparé à l'avance, a... 22.03.2024, Sputnik Afrique

"Cet attentat terroriste a été préparé à l'avance"

L'attentat qui a fait au moins 40 morts et plus de 100 blessés ce 22 mars dans la salle de concert Crocus City Hall de Moscou a été préparé à l'avance, a déclaré à Sputnik un expert militaire, Anatoli Matviïtchouk, qui avait participé à des opérations de combat en Afghanistan et en Syrie.