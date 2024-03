https://fr.sputniknews.africa/20240321/un-pas-en-avant-pour-le-renseignement-aerien-en-afrique-un-drone-multi-missions-nigerian-devoile-1065666391.html

"Un pas en avant pour le renseignement aérien en Afrique": un drone multi-missions nigérian dévoilé

La startup nigériane Terrahaptix a dévoilé son drone multi-missions. Baptisé Archer, il est censé de faire du renseignement aérien, de la surveillance et de la... 21.03.2024, Sputnik Afrique

"Archer représente un pas en avant significatif pour le renseignement aérien en Afrique. Nous continuerons à développer des systèmes autonomes pour résoudre la crise sécuritaire critique en Afrique", avance Nathan Nwachuku, de la startup Terrahaptix, relayé par Military Africa.Fondée en 2023, l’entreprise nigériane a présenté son drone modulaire et multidomaine.️Archer est capable de faire du renseignement aérien, de la surveillance et de la reconnaissance, de la contre-intrusion et du renseignement électromagnétique. Le tout en temps réel.️ Grâce au groupe motopropulseur entièrement électrique, il peut effectuer jusqu'à 3 heures de vol.️ Le drone est doté de capteurs multispectraux tels que 4k diurne, infrarouge, thermique et LiDar.️ Il est capable de fonctionner en essaim.️Terrahaptix, qui a une usine à Abuja, devrait commencer la production des drones en avril."Archer offre à nos clients un système silencieux, robuste et à longue portée pour mener à bien des opérations complexes dans des environnements difficiles", résume Nathan Nwachuku.

