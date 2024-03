https://fr.sputniknews.africa/20240321/suspendu-pour-avoir-observe-la-presidentielle-russe-un-elu-francais-denonce-un-proces-politique-1065670563.html

Suspendu pour avoir observé la présidentielle russe, un élu français dénonce "un procès politique"

Suspendu pour avoir observé la présidentielle russe, un élu français dénonce "un procès politique"

Cyril Gaucher, adjoint au maire de Talant, en Côte d'Or, s’est rendu au scrutin présidentiel en Russie en tant qu’observateur international. En réaction, le... 21.03.2024, Sputnik Afrique

"Ça en dit long sur la démocratie en France aujourd'hui", avance auprès de Sputnik Afrique Cyril Gaucher.La semaine passée, cet adjoint au maire de Talant, en Côte d'Or, s’est rendu au scrutin présidentiel en Russie en tant qu’observateur international.En réaction, le parti Républicains, dont il est membre, a engagé une procédure d'exclusion, confirme-t-il ajoutant: "On peut remettre en cause votre carrière et vous jeter plus bas que terre". "La France, que ce soit à l'époque colonialiste ou aujourd'hui, a bien souvent voulu imposer sa vision des choses et que finalement, aujourd'hui, le monde, il est multilatéral", avance l’élu.Cyril Gaucher dénonce l’ostracisme dont il se considère victime: "Il se trouve en France qu'il y a une forte résistance d'une certaine pensée unique qui touche principalement le monde politique et les médias".Concernant l’élection russe, qui a eu lieu du 15 au 17 mars, il évoque "un climat très apaisé". "Ce n'était pas du maquillage, c'était pas de l'illusion", détaille-t-il.

