https://fr.sputniknews.africa/20240321/petite-revolution-pour-laviation-tanzanienne-trois-appareils-assembles-1065671675.html

Petite révolution pour l'aviation tanzanienne: trois appareils assemblés

Petite révolution pour l'aviation tanzanienne: trois appareils assemblés

Sputnik Afrique

Trois avions ont été produits en Tanzanie, sur une ligne d'assemblage de l'aéroport de Morogoro, selon The Citizen. Plusieurs autres pays africains mettent le... 21.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-21T18:53+0100

2024-03-21T18:53+0100

2024-03-21T18:53+0100

afrique subsaharienne

tanzanie

avion

aviation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1d/1062436980_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_369302733346abf97d799145bd370643.jpg

Trois Skyleader pouvant accueillir deux à quatre passagers ont été assemblés à l'aéroport de Morogoro, relate The Citizen. Cette production est l'œuvre de la société tchèque Airplane Africa Limited.L'assemblage d'autres appareils est imminent, a-t-il précisé. AAL possède un réseau mondial, avec des succursales en Allemagne, en Chine et en Russie, mais a choisi la Tanzanie pour ouvrir sa première usine en Afrique.Plusieurs autres pays d'Afrique investissent massivement dans le secteur aéronautique, comme le Maroc, qui a récemment annoncé vouloir construire son premier avion 100% national d'ici six ans. Mi-mars, le Gabon a pour sa part acquis une participation dans la société Afrijet, afin de lancer sa propre compagnie nationale, baptisée Fly Gabon.

afrique subsaharienne

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tanzanie, avion, aviation