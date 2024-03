https://fr.sputniknews.africa/20240321/lethiopie-simpose-en-tant-que-centrale-energetique-la-plus-importante-de-la-region-1065664059.html

L’Éthiopie s’impose en tant que “centrale énergétique” la plus importante de la région

L’Éthiopie s’impose en tant que “centrale énergétique” la plus importante de la région

Sputnik Afrique

En 18 mois, l’Éthiopie a gagné plus d’un milliard de dollars en vendant son électricité à des pays voisins, a déclaré le ministre éthiopien de l’Eau et de... 21.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-21T12:35+0100

2024-03-21T12:35+0100

2024-03-21T12:35+0100

afrique du nord

éthiopie

électricité

énergie

commerce

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102801/68/1028016830_0:273:3021:1972_1920x0_80_0_0_c154b084e1687d55d4e0e538d1ae2d45.jpg

D’après Habtamu Itefa, ministre éthiopien de l’Eau et de l’Énergie, le pays s’impose en tant que “centrale énergétique” la plus importante de la région. Ainsi, en 18 mois, l’Éthiopie a gagné plus d’un milliard de dollars en vendant son électricité à des pays voisins. Cette performance a été enregistrée durant la période allant du début 2022 jusqu’au juillet 2023."Nous fournissons avec succès de l'énergie au Soudan, à Djibouti et au Kenya", a noté le ministre, dans un entretien avec Ethiopian News Agency. 93% de l'électricité éthiopienne provient de l'hydroélectricité. Le pays envisage d'étendre ses exportations vers le Soudan du Sud. Grâce à l’interconnexion, il est possible d’approvisionner l’Afrique du Sud. Cependant, seulement 52% des habitants du pays ont actuellement accès à l'électricité, selon le ministre.

afrique du nord

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, éthiopie, électricité, énergie, commerce