https://fr.sputniknews.africa/20240321/larmee-russe-libere-une-localite-et-une-gare-dans-le-donbass-1065664700.html

L'armée russe libère une localité et une gare dans le Donbass

L'armée russe libère une localité et une gare dans le Donbass

Sputnik Afrique

La Défense russe a annoncé avoir libéré le village de Tonenkoïé et une gare ferroviaire sur l'axe d'Avdeïevka, dans la république populaire de Donetsk. 21.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-21T13:19+0100

2024-03-21T13:19+0100

2024-03-21T13:21+0100

donbass. opération russe

ministère russe de la défense

république populaire de donetsk (rpd)

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1e/1055691823_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_d7baca21a64b3902e21840743498a775.jpg

Les troupes russes ont pris le contrôle du village de Tonenkoïé et de la gare ferroviaire d'Alebastrovaïa dans la république populaire de Donetsk, a déclaré ce jeudi 21 mars le ministère russe de la Défense.Sur l'axe de Donetsk, le groupement Sud russe a conquis des positions plus avantageuses et pris le contrôle de la gare ferroviaire d'Alebastrovaïa en RPD, selon le ministère.Les forces russes ont en outre frappé les centres de décision de l'armée ukrainienne durant cette nuit avec des armes de haute précision, y compris des missiles Kinjal.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ministère russe de la défense, république populaire de donetsk (rpd), russie