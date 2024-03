https://fr.sputniknews.africa/20240321/la-russie-a-double-ses-exportations-de-produits-petroliers-vers-lafrique-depuis-un-an-et-demi-1065661749.html

La Russie a doublé ses exportations de produits pétroliers vers l'Afrique depuis un an et demi

La Russie a doublé ses exportations de produits pétroliers vers l'Afrique depuis un an et demi

21.03.2024

"Prenez l'Afrique. Nous y avons doublé nos exportations de produits pétroliers en un an et demi", a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une interview pour le projet documentaire "Pétrole". Des pays africains se plaignent de la pression européenne dans le cadre de la transition verte, ce qui a pour effet d'augmenter la consommation d'hydrocarbures, a encore ajouté M. Lavrov."Nous étions récemment au sommet des BRICS. Les Africains, en marge du sommet, se sont plaints que les Européens continuent à faire pression sur eux en leur disant: investissons dans l'économie verte, dans la transition verte, abandonnons le charbon. Mais eux-mêmes utilisent le charbon beaucoup plus qu'ils ne le faisaient jusqu'à récemment. Et bien plus que d'autres".

