Il est temps que le Sud global contrôle les élections en Occident, selon le général Delawarde

Il est temps que le Sud global contrôle les élections en Occident, selon le général Delawarde

Dans ce numéro de L’Afrique en marche consacré aux élections présidentielles russes, le général français Dominique Delawarde, en sa qualité d’observateur... 21.03.2024, Sputnik Afrique

Il est temps que le Sud global contrôle les élections en Occident, selon le général Delawarde Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche consacré aux élections présidentielles russes, le général français Dominique Delawarde, en sa qualité d’observateur international, livre son témoignage sur le déroulement du scrutin et des garanties de transparence. Pour lui, aussi bien le taux de participation que les résultats sont exacts et valides.

"Durant les trois jours d’élections présidentielles en Russie, en ma qualité d’observateur international dans la région de Saint-Pétersbourg, moi et mes collègues venus de plusieurs pays, nous avons eu l'occasion de visiter environ huit bureaux de vote dans la ville et dans sa banlieue, une agglomération de cinq millions d’habitants", affirme à Radio Sputnik Afrique le général Dominique Delawarde, ancien chef Situation-Renseignement-Guerre électronique" à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française."Nous étions parfaitement libres de poser toutes les questions nécessaires et de demander la vérification des registres", poursuit le général Delawarde. "Nous étions nombreux et c’était très intéressant et agréablement surprenant de voir que la Russie avait le choix inédit d’inviter, en plus des Européens, des observateurs venus du Sud global, c’est-à-dire du monde multipolaire. En effet, beaucoup d’observateurs sont venus d’Amérique latine -Brésil, Argentine, Équateur- et d’Afrique. Dans mon groupe, il y avait un Namibien, des Maliens et des Nigériens, et un Malgache. Nous attendons avec impatience de voir des pays du Nord, comme la France ou les États-Unis, se faire contrôler les élections, notamment présidentielles, par des observateurs venus du Sud global. Ça serait intéressant de voir qu’elles seront leurs opinions sur le déroulement des élections dans les pays Occidentaux".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

