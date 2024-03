https://fr.sputniknews.africa/20240321/en-rdc-les-exportations-de-diamants-chutent-de-pres-de-30-en-un-an-1065662125.html

En RDC les exportations de diamants chutent de près de 30% en un an

La République démocratique du Congo a exporté 8,3 millions de carats de diamants en 2023, ressort-il des données provisoires publiées par le ministère des... 21.03.2024, Sputnik Afrique

Avec une baisse de 28% par rapport à l’année 2022, il s’agit du plus faible niveau enregistré depuis 2019 quand 14 millions de carats ont été exportés.En valeur, les exportations ont généré 150,7 millions de dollars, soit 5% de plus par rapport à 2022.Seulement 20% des exportations totales proviennent de l’exploitation industrielle.La RDC perd ainsi le statut du deuxième producteur africain de diamants et se déplace à la troisième position après le Botswana et l’Angola, relate Ecofin.

