Ces trois pays sont les plus gros acheteurs d'engrais russes en 2023

Le Brésil, l’Inde et les États-Unis figurent parmi les plus gros acheteurs d'engrais russes en 2023, selon les donnés de la plateforme onusienne Comtrade et... 21.03.2024, Sputnik Afrique

Le Brésil en a acheté 9,4 millions de tonnes pour 4 milliards de dollars. Cela capitalise 30% de toutes les livraisons des engrais russes.L'Inde a considérablement augmenté ses achats en 2023, pour atteindre 4,8 millions de tonnes contre 3,6 millions en 2022. En valeur, cela représente 2,2 milliards de dollars.Les États-Unis ont également augmenté leurs achats pour atteindre 4,3 millions de tonnes pour 1,6 milliard de dollars. Dans le top-10 des acheteurs se trouvent également la Chine (4e place), l’Allemagne (8e) et la France (9e).Au total, en 2023 la Russie a exporté ses engrais vers 72 pays, soit un total de 32 millions de tonnes, pour une valeur de près de 14 milliards de dollars.

