Ce pays sahélien met fin aux terminaux Starlink sur son territoire

Le gouvernement malien a annoncé son intention de démanteler et d'interdire les terminaux Starlink sur l'ensemble de son territoire en raison de la... 21.03.2024, Sputnik Afrique

mali

sahel

afrique centrale

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/04/1064924765_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a88495c69aac5fad0c5640343debb39c.jpg

Le Kit Starlink, utilisé pour accéder à Internet par satellite, a été constaté en vente et en installation chez des ONG et des particuliers dans différentes zones du pays, notamment dans les zones de conflits dont Léré, Gao, Tombouctou, Ménaka et Kidal.Cette technologie non homologuée au Mali est perçue comme étant un risque potentiel favorisant les activités des groupes armés terroristes et violant les règles du marché.

