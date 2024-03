https://fr.sputniknews.africa/20240321/burundi-la-demographie-galopante-constitue-une-menace-pour-lenvironnement-1065670690.html

Burundi: la démographie galopante constitue une menace pour l’environnement

Burundi: la démographie galopante constitue une menace pour l’environnement

L'exploitation des aires protégées causée par la démographie galopante présente un risque pour l’environnement, ont estimé les intervenants dans la protection... 21.03.2024, Sputnik Afrique

La démographie galopante constitue une menace pour l’environnement, ont estimé les intervenants dans la protection de l’environnement et des ressources naturelles en province Rutana (est du Burundi) lors d’un atelier d’identification des menaces pour l’environnement.L'atelier s'est tenu les 20 et 21 mars à Rutana, chef-lieu de la province, sur l'initiative du projet d’appui à la société civile active dans les domaines de l’environnement et de la biodiversité au Burundi (PASCALE-B).Au cours de cet atelier, les participants se sont servis du cas des habitants des communes Musongati et Mpinga-Kayove qui laissent cultiver des aires protégées situées sur les deux communes, précisant que leurs activités dans ces aires avaient été arrêtées par des autorités locales. Cela a été confirmé par le chargé des monuments naturels de l’Est situés dans les deux communes, Désiré Manirakiza. Selon lui, des habitants cultivent ces terres arguant qu’elles sont plus fertiles que les leurs. Les participants à l’atelier ont appelé l’administration et les partenaires au développement à sensibiliser la population sur les bienfaits du planning familial. Ils ont invité la population à se servir du compost écologique ainsi que des fertilisants organiques au cours du semis dans toutes les saisons afin d’avoir un rendement agricole satisfaisant. Un plan de protection de l'environnement sera établiÀ partir de cet atelier, le projet PASCALE-B établira des lignes directrices concernant la protection des ressources naturelles et l’environnement pour les présenter aux organisations intervenant dans le développement de la province, a indiqué Jean Marie Vianney Bukuru, coordinateur du projet. Ces organisations pourront ainsi s'y appuyer en répondant aux besoins réels de la province dans ledit secteur.

