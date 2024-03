https://fr.sputniknews.africa/20240320/vladimir-poutine-obtient-723-des-votes-a-letranger-lors-de-la-presidentielle-1065653498.html

Vladimir Poutine obtient 72,3% des votes à l'étranger lors de la présidentielle

Le candidat indépendant Vladimir Poutine a recueilli 72,3% des votes à l'étranger lors de la présidentielle russe des 15-17 mars, a annoncé ce mercredi 20 mars la Commission électorale centrale de Russie.Le vice-président de la Douma (chambre basse du parlement russe) et candidat du parti Nouveaux gens Vladislav Davankov a obtenu 16,65% des votes.Nikolaï Kharitonov, président du comité de la Douma pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique et candidat du parti communiste de Russie (KPRF), compte 2,22% des votes à l'étranger.Le président du Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR) Léonid Sloutski a recueilli 1,97%.L'élection présidentielle russe s'est déroulée du 15 au 17 mars. Le taux de participation a été de 77,44%.Les Russes résidant à l'étranger ont pu voter dans près de 300 bureaux de vote ouverts dans 145 pays. Après le traitement des 100% des bulletins de vote, Vladimir Poutine arrive en tête avec 87,28% des voix.

