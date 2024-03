https://fr.sputniknews.africa/20240320/un-lionceau-en-liberte-dans-les-rues-du-caire---video-1065647221.html

Un lionceau en liberté dans les rues du Caire - vidéo

Des habitants du Caire sont tombés nez à nez avec un lionceau en pleine rue, selon le journal Al-Masri al-youm. L'animal affolé a fait quelques difficultés... 20.03.2024

Le roi de la jungle urbaine. Un riverain a découvert un petit lion caché sous une voiture, dans l'est de la capitale égyptienne, rapporte le quotidien Al-Masri al-youm. L'animal était dans un état de panique et a tenté de s'échapper dans une villa voisine.Sa présence a été signalée aux autorités, qui sont finalement parvenues à le capturer avec un filet avec l'aide des résidents. Il a été mis en cage. Les enquêteurs interrogent désormais des témoins et se penchent sur les images de vidéos surveillance pour tenter de retrouver le propriétaire du félin.

