Un "jeu qui dépasse le territoire européen": un expert français sur les propos de Macron

Emmanuel Macron "veut accélérer les choses par rapport au cycle de l'élection américaine", selon un analyste interrogé par Sputnik Afrique sur les propos du... 20.03.2024, Sputnik Afrique

Pour Bertrand Scholler, Donald Trump, qui a "de très fortes chances" d'être réélu au poste présidentiel US, "veut la paix", et cela pousse le dirigeant français à agir vite."Macron et tout ce qu'on appellerait un peu l'état profond, enfin, le monde de la finance, - les gens qui possèdent, entre guillemets, l'Ukraine et qui aimeraient bien posséder aussi les richesses de la Russie, - eux veulent la guerre", insiste-t-il auprès de Sputnik Afrique.Selon l'expert, la plupart des médias français continuent à "conditionner les gens à trouver complètement normal de rentrer dans un bras de fer nucléaire avec la Russie"."C'est très risqué, c'est très sérieux et malheureusement, de plus en plus de personnes qui étaient révulsées par cette idée il y a 10 jours sont convaincues par le poison des médias", déplore M.Scholler.Pour lui, la proposition du Président français est "une espèce de jeu qui dépasse complètement le territoire européen".

