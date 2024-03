Un autre char Abrams détruit par l'armée russe

"À Berdytchi, des éclaireurs ont repéré des blindés en mouvement ukrainiens et, après avoir traqué la cible, ont frappé, immobilisant un véhicule de combat. La deuxième frappe d'un drone FPV a permis de détruire un char américain [...]. De plus, nos éclaireurs ont réussi à accéder au blindé endommagé, à l'inspecter et à en extraire tous les échantillons nécessaires", a indiqué le ministère.