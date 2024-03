https://fr.sputniknews.africa/20240320/paris-nie-le-projet-denvoyer-en-ukraine-un-contingent-de-deux-milliers-de-militaires-1065646158.html

Paris nie le projet d’envoyer en Ukraine un contingent de deux milliers de militaires

Paris nie le projet d’envoyer en Ukraine un contingent de deux milliers de militaires

Sputnik Afrique

Le ministère français des Armées a nié le projet d’envoyer en Ukraine ses militaires après les déclarations du directeur du renseignement russe affirmant que... 20.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-20T09:43+0100

2024-03-20T09:43+0100

2024-03-20T09:43+0100

international

france

russie

ukraine

militaires

service de renseignement extérieur de russie (svr)

renseignement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102278/24/1022782496_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_c784f58b042634ce471f793355542c8e.jpg

Le ministère français des Armées a réagi aux propos du chef du service russe du renseignement extérieur sur la formation d’un contingent français pour partir en Ukraine. Ces renseignements ont été qualifiés de "désinformation".Le 19 mars, le chef de SVR, service russe du renseignement extérieur, a déclaré qu’"un contingent destiné à être expédié en Ukraine est déjà en formation". D’après Sergueï Naryshkine, "à la première étape, il comprendrait près de 2.000 personnes".Le chef de la diplomatie ukrainienne a tenu à expliquer à La Stampa les propos récents d'Emmanuel Macron sur l'envoi de militaires français sur le sol ukrainien. Selon Dmytro Kuleba, le Président français parlait de la possibilité de "former des soldats ukrainiens directement en Ukraine, et non à l'extérieur du pays, comme c'est le cas actuellement".

france

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, russie, ukraine, militaires, service de renseignement extérieur de russie (svr), renseignement