Le Président sud-africain félicite Vladimir Poutine pour victoire à la présidentielle

Le Président sud-africain félicite Vladimir Poutine pour victoire à la présidentielle

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a félicité le dirigeant russe Vladimir Poutine pour sa victoire à la présidentielle russe , a annoncé le service de... 20.03.2024, Sputnik Afrique

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a félicité le dirigeant russe Vladimir Poutine pour sa victoire à la présidentielle russe , a annoncé le service de presse du chef du pays africain.M.Ramaphosa s'est dit attaché aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationales et a promis que son pays continuerait de coopérer avec la Russie et l'Ukraine en vue d'établir une paix durable entre ces deux pays.Le dirigeant sud-africain a en outre réaffirmé l'engagement de l'Afrique du Sud et de la Russie à collaborer sur les plateformes multilatérales, y compris au sein de l'Onu, du G20, des BRICS et à d'autres organisations.

