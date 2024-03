https://fr.sputniknews.africa/20240320/la-russie-va-former-des-specialistes-pour-un-centre-paramedical-et-obstetrical-en-ethiopie--1065653865.html

La Russie va former des spécialistes pour un centre paramédical et obstétrical en Éthiopie

La Russie va former des spécialistes pour un centre paramédical et obstétrical en Éthiopie

La Fondation caritative russe Les Héros a signé un protocole d'accord avec l'université éthiopienne de Bonga prévoyant la formation des spécialistes... 20.03.2024, Sputnik Afrique

Un protocole d'accord a été signé ce 20 mars entre la Fondation caritative russe Les Héros, l'Université éthiopienne de Bonga et l’entreprise russe Pan-African PPP Development Center. "Les Russes ont toujours soutenu et aidé l'Éthiopie", a avancé auprès de Sputnik Afrique Petros Woldegiorgis, président de l’université. Il développe: "Non seulement ils envoient des médecins en Éthiopie, mais ils font aussi venir des étudiants d'Éthiopie. Et ils donnent une chance à l'éducation. Le protocole d'accord que nous avons signé aujourd'hui en est une suite".Des partenariats dans ce domaine avec d'autres pays africains sont prévus, la signature d'un document avec l'Éthiopie était "la première étape", a fait savoir Kirill Masliyev, président des Héros.

