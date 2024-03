https://fr.sputniknews.africa/20240320/la-russie-livre-23000-tonnes-dengrais-au-zimbabwe-1065647578.html

La Russie livre 23.000 tonnes d'engrais au Zimbabwe

La Russie livre 23.000 tonnes d'engrais au Zimbabwe

Sputnik Afrique

Le transport de cette cargaison, composée d'engrais potassiques et NPK, a été facilité par le Programme alimentaire mondial de l'Onu (PAM). La livraison... 20.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-20T11:32+0100

2024-03-20T11:32+0100

2024-03-20T11:32+0100

afrique subsaharienne

engrais

zimbabwe

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/14/1065647394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a8c1055596183ad09f9581048409001.jpg

La cérémonie de don a été assistée par le Président du pays, Emmerson Mnangagwa, et l'ambassadeur russe du pays.Elle a affrété un navire pour acheminer les engrais vitaux depuis l'Europe jusqu'au port de Beira, au Mozambique. De là, la cargaison a été livrée au Zimbabwe par voie terrestre.Ce don est le dernier des cinq envois humanitaires du groupe Uralchem aux nations africaines pour soutenir une agriculture productive et durable et atténuer les effets d'une crise alimentaire mondiale sans précédent.Depuis fin 2022, le groupe a fourni gratuitement plus de 134.000 tonnes d'engrais au continent africain.

afrique subsaharienne

zimbabwe

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, engrais, zimbabwe, russie